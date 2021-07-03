Массовое отравление в лагере Чайка в Татарстане: в составе антисептика, который выпили дети, был метанол

Детей госпитализировали с признаками алкогольного опьянения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина доложила о контроле за работой летних оздоровительных учреждений. В июне работало 110 загородных летних лагерей, в которых отдохнуло более 16 тысяч детей. Во 2 смену работает 97 лагерей, где отдыхают более 15 тысяч детей.

Проверены все лагеря, выявлено 619 нарушений, из них на ковидные нарушения приходится 10%. Самое частое ковидное нарушение – отсутствие антисептиков. Но в лагере «Чайка» Пестречинского района, где антисептик был, на прошлой неделе произошла недопустимая ситуация, когда 6 детей выпили антисептик и попали в больницу с признаками алкогольного опьянения.

- Мы оперативно выехали в лагерь и установили, что емкость с антисептиком была размещена на подносе с кулером питьевой воды и одноразовыми стаканчиками, как будто призывая детей попробовать заодно и его. Что самые отважные и сделали, - рассказала Любовь Авдонина. - Мы исследовали антисептик и в его составе был обнаружен метанол, которого там быть не должно. Вся партия антисептика в лагере «Чайка» была изъята. Проводится дальнейшее расследование.

Большая доля нарушений в летних оздоровительных учреждениях – почти 55% - это нарушения в организации питания. Нарушений у операторов питания нами было установлено больше, чем в лагерях, которые готовят самостоятельно.

Блюда с микробами были обнаружены в двух обслуживаемых лагерях в Нижнекамске и Бугульминском районе. В двух лагерях Елабужского района на пищеблоках в смывах была обнаружена кишечная палочка. А это значит, что сотрудниками не соблюдаются правила личной гигиены и уборка проводится некачественно.