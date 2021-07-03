В Ульяновске девушка на ВАЗе врезалась в иномарку, пострадал мужчина

Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Засвияжском районе Ульяновска на улице Аблукова около дома № 85 в 21:20 час, по предварительной информации, 22-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», при выезде с прилегающей территории, не пропустила «Ситроен», который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

Девушка в результате аварии не пострадала, а вот водитель иномарки, 29-летний мужчина, обращался за помощью к медикам. Впрочем, госпитализация ему не потребовалась, назначено амбулаторное лечение.