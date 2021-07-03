Слуцкий об игре Игнатьева: сейчас он находится в наилучшем состоянии

Фото: ФК "Рубин".

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий подвел итог контрольного матча против "Нижнего Новгорода", который завершился со счетом 3:0 в пользу казанского клуба.

- Очередной контрольный поединок. Понятно, что с каждой следующей игрой и требования все выше, и состав все больше очерчивается. Получили дополнительную информацию – что-то хорошее, что-то не очень – все как всегда, - заявил Слуцкий.

Отдельно наставник "Рубина" отметил игру форварда Ивана Игнатьева, которого в последнее время не критиковал только ленивый. В матче с "Нижним Новгородом" он записал на свой счет дубль.

- Он уже достаточно давно хорошо выглядит, мне задают про него вопрос много раз. Ничего же не стоит на месте, сейчас наверно он находится в наилучшем состоянии за тот промежуток времени, сколько он находится в "Рубине", - отметил главный тренер казанской команды.