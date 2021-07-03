Еще один житель Ульяновска поверил мошенникам: он потерял почти миллион рублей

Мошенник представился сотрудником банка. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В ульяновскую полицию обратился 51-летний житель областного центра с заявлением о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия.

Полицейские предварительно установили, что мужчине на сотовый телефон поступил звонок. Звонивший, представившись сотрудником банка, объяснил, что с банковской карты потерпевшего неизвестные лица пытаются списать денежные средства. В целях предотвращения противоправных действий гражданин предоставил всю необходимую информацию по реквизитам своей карты, следуя инструкциям злоумышленника. После чего с его счета было списано 900 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.