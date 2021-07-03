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Общество3 июля 2021 12:05

В Казани изъяли 26 неправильно припаркованных электросамокатов

Их нашли во время рейда автоинспекторы
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.

Фото: мэрия Казани.

Накануне в столице Татарстана прошел очередной рейд по электросамокатам – специалисты Исполкома совместно с сотрудниками казанской госавтоинспекции выявили места несанкционированного размещения этих средств передвижения.

Во время рейда было установлено, что в нарушение требований, утвержденных постановлением Исполкома города, жители продолжают парковать самокаты на неутвержденных местах. Оставленные таким образом средства передвижения создают препятствия пешеходам, напомнили в Комитете по транспорту. Всего возбудили 8 дел, в рамках которых изъяли 26 самокатов.