В Казани изъяли 26 неправильно припаркованных электросамокатов

Фото: мэрия Казани.

Накануне в столице Татарстана прошел очередной рейд по электросамокатам – специалисты Исполкома совместно с сотрудниками казанской госавтоинспекции выявили места несанкционированного размещения этих средств передвижения.

Во время рейда было установлено, что в нарушение требований, утвержденных постановлением Исполкома города, жители продолжают парковать самокаты на неутвержденных местах. Оставленные таким образом средства передвижения создают препятствия пешеходам, напомнили в Комитете по транспорту. Всего возбудили 8 дел, в рамках которых изъяли 26 самокатов.