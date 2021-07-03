Первым новичком УНИКСа стал один из лидеров "Химок"

Фото: БК УНИКС.
Состав казанского УНИКСа пополнил Вячеслав Зайцев. Контракт с защитником рассчитан по системе 1+1. В прошлом сезоне баскетболист выступал за «Химки», где провёл 7 лет своей профессиональной карьеры.
В Единои лиге ВТБ игрок набирал 6,0 очков, 3,4 подбора, 1,2 перехвата, 2,8 передачи, рейтинг эффективности – 9,3.
В Евролиге статистика игрока следующая: 5,1 очка, 2,4 подбора, 1,3 перехвата, 2,4 передачи.
Достижения:
2007 – победитель ДЮБЛ
2008 – победитель ЕЮБЛ
2009 – серебряный призер чемпионата России, финалист Кубка Европы
2010 – серебряный призер чемпионата России
2011 – победитель Единой Лиги ВТБ, серебряный призер чемпионата России
2017 – серебряный призер Единой Лиги ВТБ, серебряный призер чемпионата России
2018 – серебряный призер Единой Лиги ВТБ, серебряный призер чемпионата России
2019 – серебряный призер Единой Лиги ВТБ, серебряный призер чемпионата России, победитель конкурса по броскам сверху Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ