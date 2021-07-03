Первым новичком УНИКСа стал один из лидеров "Химок"

Фото: БК УНИКС.

Состав казанского УНИКСа пополнил Вячеслав Зайцев. Контракт с защитником рассчитан по системе 1+1. В прошлом сезоне баскетболист выступал за «Химки», где провёл 7 лет своей профессиональной карьеры.

В Единои лиге ВТБ игрок набирал 6,0 очков, 3,4 подбора, 1,2 перехвата, 2,8 передачи, рейтинг эффективности – 9,3.

В Евролиге статистика игрока следующая: 5,1 очка, 2,4 подбора, 1,3 перехвата, 2,4 передачи.

Достижения:

2007 – победитель ДЮБЛ

2008 – победитель ЕЮБЛ

2009 – серебряный призер чемпионата России, финалист Кубка Европы

2010 – серебряный призер чемпионата России

2011 – победитель Единой Лиги ВТБ, серебряный призер чемпионата России

2017 – серебряный призер Единой Лиги ВТБ, серебряный призер чемпионата России

2018 – серебряный призер Единой Лиги ВТБ, серебряный призер чемпионата России

2019 – серебряный призер Единой Лиги ВТБ, серебряный призер чемпионата России, победитель конкурса по броскам сверху Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ