Прогноз погоды в Казани 3-4 июля 2021 года: дождь, гроза и град

Дождь возможен как в субботу, так и в воскресенье. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В ближайшие выходные в Казани будет тепло, но ветрено и дождливо. Кроме того, возможны град и туман.

Ночью и днем в субботу, 3 июля, местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями северо-западного ветра до 15-20 м/с, локально сильный дождь и град. Ночью и утром местами возможен туман. В течение суток прогнозируется кратковременный дождь с грозой.

Минимальная температура воздуха составит 17-19 градусов тепла, максимальная температура днем – от 26 до 28 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану ожидается переменная облачность. Местами пройдут град и кратковременный дождь, локально сильный, гроза. Ночью и утром возможен туман. Синоптики прогнозируют северо-западный умеренный ветер, с кратковременными усилениями при грозе до 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, максимальная днем – от 24 до 29 градусов выше нуля.