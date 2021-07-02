Мультимодальный маршрут из Казани в Свияжск: график отправления автобусов и поездов

Дорога на поезде займет чуть больше часа, далее на автобусе.
Фото: Владимир КРУПСКИЙ
С 1 июля возобновилась работа мультимодального маршрута (электричка + автобус) до острова Свияжск.
Автобус совершает один рейс в сутки от станции Свияжск до острова и обратно. Расписание согласовано с графиком движения пригородных поездов, курсирующих через станцию Свияжск.
Расписание электропоезда:
10:27 – отправление электропоезда от Казани до станции Свияжск.
16:44 – отправление электропоезда от станции Свияжск до Казани.
Цена билета в одну сторону составляет 92 рубля.
Расписание автобуса:
11:55 – отправление автобуса от ж\д станции Свияжск до острова.
16:15 – отправление автобуса с острова до ж/д станции Свияжск.
Цена билета в одну сторону составляет 70 рублей.