Мультимодальный маршрут из Казани в Свияжск: график отправления автобусов и поездов

Дорога на поезде займет чуть больше часа, далее на автобусе. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 1 июля возобновилась работа мультимодального маршрута (электричка + автобус) до острова Свияжск.

Автобус совершает один рейс в сутки от станции Свияжск до острова и обратно. Расписание согласовано с графиком движения пригородных поездов, курсирующих через станцию Свияжск.

Расписание электропоезда:

10:27 – отправление электропоезда от Казани до станции Свияжск.

16:44 – отправление электропоезда от станции Свияжск до Казани.

Цена билета в одну сторону составляет 92 рубля.

Расписание автобуса:

11:55 – отправление автобуса от ж\д станции Свияжск до острова.

16:15 – отправление автобуса с острова до ж/д станции Свияжск.

Цена билета в одну сторону составляет 70 рублей.