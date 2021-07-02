Была одета в синие джинсовые брюки и голубую кофту: в Казани разыскивают пропавшую месяц назад девушку

Фото: МВД РТ.

В отдел полиции с заявлением о розыске без вести пропавшей 28-летней племянницы обратилась 62-летняя жительница города Волжск.

Женщина пояснила, что 5 июня примерно в 19 часов ее племянница – Вероника Данилова, 22.06.1993 года рождения, – ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы разыскиваемой: рост 140 сантиметров, волосы короткие темные, плотного телосложения, косолапит. Была одета в синие джинсовые брюки и голубую кофту.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого лица, полиция Казани просит обращаться по телефонам 291-46-02, 89061110491.