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Общество2 июля 2021 19:42

В Татарстане подтвердили смерть еще четырех человек от коронавируса

Умерли три женщины и один мужчина
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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По состоянию на 2 июля 2021 года зарегистрировано 547 случаев смерти от коронавируса

По состоянию на 2 июля 2021 года зарегистрировано 547 случаев смерти от коронавируса

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подтверждено 4 случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. По данным республиканского минздрава, скончались три женщины 1935, 1946, 1950 годов рождения и мужчина 1950 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе республиканского минздрава..

Всего по состоянию на 2 июля 2021 года зарегистрировано 547 случаев смерти от коронавируса.