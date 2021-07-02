В Татарстане подтвердили смерть еще четырех человек от коронавируса

По состоянию на 2 июля 2021 года зарегистрировано 547 случаев смерти от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подтверждено 4 случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. По данным республиканского минздрава, скончались три женщины 1935, 1946, 1950 годов рождения и мужчина 1950 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе республиканского минздрава..

Всего по состоянию на 2 июля 2021 года зарегистрировано 547 случаев смерти от коронавируса.