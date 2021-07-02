"Рубин" разгромил "Нижний Новгород": у Хвичи гол, у Игнатьева дубль

Фото: ФК "Рубин".

"Рубин" провел третий товарищеский матч в межсезонье. В гостях подопечные Леонида Слуцкого экзаменовали новичка Премьер-Лиги "Нижний Новгород". С первых минут в составе "Рубина" вышли практически все сильнейшие игроки. В их числе и Хвича Кварацхелия, который по-прежнему является игроком казанского клуба.

Именно он и открыл счет в матче. Хвича сыграл в стенку с Сеадом Хакшабановичем, ворвался в штрафную, заработал пенальти и сам его реализовал.

По ходу второго тайма Леонид Слуцкий сменил всех, кроме 17-летнего голкипера Артёма Исмагилова и левого защитника Александра Зуева, который вынужденно отыграл все 90 минут из-за повреждения Олега Шатова. Первый мяч Игнатьев забил с пенальти, который сам же и заработал, а второй в быстрой атаке после хорошей передачи Зурико Давиташвили.