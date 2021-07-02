Казань вошла в число десяти городов России – участников экоакции «Зелёный двор»

Акция «Зелёный двор» проходит в десяти городах России.

2 июля во дворе дома по ул. Начальная, 12а посёлка Дербышки в Казани высадился зелёный десант – жители и волонтеры высадили деревья, кустарники и цветы. Сирень и рябина, туя и яблоня, два вида можжевельника, декоративные виды ивы – шаровидная и вавилонская плакучая – появились в самом сердце двора, там, где до этого была пустошь.

Украсили газоны возле дома высокий нарядный дельфиниум культурный, а также неприхотливый, но очень декоративный многолетник - мелколепестник красивый. Скоро распустит цветы пышная спирея, засухоустойчивое, стойкое к морозам цветущее растение.

Такой экоподарок жителям двора в Дербышках сделали «АиФ-Казань» и компания Greenway.

Акция «Зелёный двор» проходит в десяти городах России. Она получила начало в Краснодаре, озеленяли дворы в Иркутске, Саратове, Новосибирске, после чего эстафету подхватила Казань.

На очереди – Красноярск, а затем и др. города страны.

«Экология - важнейший ориентир в нашей работе, – подчёркивает PR-директор компании Greenway Наталья Тихомирова. – Экология сегодня – важнейшее понятие, и речь не только об окружающей среде, но и об экологии человека, экологии отношений. Проект «Зелёный двор», за который мы взялись с большим воодушевлением, и экологический, и социальный. Помогая провести во дворах уборку и ремонт, посадить растения, обновить лавочки, мы помогаем тем, кому сложно самостоятельно сделать свой двор более красивым, зелёным и экологичным».

В посадке растений во дворе участвовали и сами казанцы. Многие пришли целыми семьями – бабушки с внуками, мамы с малышами и детьми постарше.

«В нынешней акции принимают участие и ребята, живущие в этом и соседних дворах, – сказала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, принявшая участие в акции. – Я сама как мама четверых детей знаю, какую радость они испытывают, когда помогают взрослым. Кроме того, они совсем по-другому начинают относиться к тому, что посажено другими людьми, что растёт во дворе и в городе. Сегодняшняя акция – пример того, как мы сами можем посадить для себя цветущий сад. Это важный созидательный момент. Не зря древняя мудрость гласит: «Каждый должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Она о том, что мы оставим после нас».

Дома в этом дворе на улице Начальной построены 40 и больше лет назад, здесь живёт много пожилых людей, которые ухаживают за цветниками возле подъезда, а вот посадить саженцы для них уже сложная задача.

«Посёлок Дербышки, где находится двор, называют настоящим уголком Ленинграда в Казани, – комментирует Гульфия Фаттахова, руководитель спецпроектов «АиФ-Казань». – Сюда в начале Великой Отечественной войны были эвакуированы работники Ленинградского оптико-механического завода и их семьи. После войны многие остались здесь жить, и посёлок Дербышки стал для них второй родиной».

Дербышки – очень уютный уголок Казани, здесь много зелени. Но, к сожалению, во дворах дефицит декоративно-культурных насаждений. Этот пробел и восполняли в ходе акции «АиФ» и компания Greenway.

«Когда узнали, что для акции по озеленению выбрали именно наш двор, очень обрадовались, – говорит жительница дома Наталья Карпюк. – Так что желающих прийти с лопатой и граблями искать не пришлось. Сегодня возле нашего дома появился мини-сад – это счастье! От имени жителей нашего дома сердечно благодарю компанию Greenway и Издательский дом «АиФ». Обещаем ухаживать за зелёными питомцами».

«Хорошо, когда растения подобраны в комплексе – по высоте, декоративному эффекту, особенностям развития. Они оттеняют, дополняют друг друга, – подчёркивает эколог, старший преподаватель КФУ, к. б. н. Галина Юпина. – В силу того, что растения цветут в разное время, мы получаем сад, цветущий долгое время. К сожалению, в Казани при озеленении часто отдают предпочтение одному виду, но в случае акции «Зелёный двор» это не так. Однако нужно заменить, что за саженцами нужно много ухаживать не только в первые месяцы, но и весь первый год после пересадки. Теперь все зависит от жителей».

«Масштабная общероссийская акция, проведенная компанией Greenway совместно с Издательским домом «Аргументы и Факты» – тот случай, когда мы не говорим, а делаем. Этот проект-действие показывает, что есть простые решения, которые приводят к фундаментальным результатам. И в прямом, и в глубоком смысле смысле появляется то, что можно оставить своим детям», – считает Ольга Карпенко, гранд-мастер компании Greenway.