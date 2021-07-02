Казань хотят сделать городом без брошенных животных

Модернизация приюта продолжится и дальше Фото: Евгения БУБЛИК

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил приют для бездомных собак «Зооцентр», в нем проходит модернизация. Во первых, для животных построили отапливаемый корпус с вольерами, возводится манеж, карантинный блок с теплыми полами. Также в приюте есть своя операционная, где ежедневно стерилизуют до 15 животных. Сейчас в центре содержатся 700 собак. На этом модернизация приюта не заканчивается. До конца года планируется реконструировать второй корпус, что позволит содержать еще 1200 животных. В июле запланировано открытие карантинного блока с теплыми полами, помещение планируется полностью выложить плиткой.

Стоит отметить, что животных отлавливают гуманным способом – обездвиживают снотворным. На машине «Зооцентра» установлена видеокамера, которая фиксирует каждое действие работников приюта. Неагрессивных и здоровых собак выпускают в естественную среду, согласно новому законодательству, эвтаназия допускается только в крайних случаях, когда собака неизлечимо больна, а агрессивные животные, остаются в приюте.

Градоначальник поставил цель, сделать Казань городом без брошенных животных. Для этого он предложил проводить в парках и скверах выставки животных, где каждый желающий сможет взять себе домой четвероногого друга.