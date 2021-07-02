В Татарстане завершен капремонт дороги Кузайкино - Нурлат

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Аксубаевском районе завершен ремонт автомобильной дороги регионального значения Кузайкино - Нурлат. На участке от 65,2 до 67,2 километра уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8, укреплены обочины по полтора метра с каждой стороны.

Дорога запроектирована по нормативам 4 технической категории с 2 полосами движения и шириной проезжей части 7 метров. Она связывает четыре муниципальных района республики – Альметьевский, Аксубаевский, Черемшанский и Нурлатский. По ней интенсивно курсирует большегрузный транспорт нефтяных компаний, проходят межмуниципальные автобусные маршруты.