11 тысяч татарстанцев не явились на вторую прививку от Covid-19

Всего прививку от коронавируса сделали более 560 тысяч татарстанцев. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Всего на сегодняшний день вакцинированы 560 тысяч 373 татарстанца, из них 392 тысяч 371 человек получили вторую прививку. Как отметил заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, порядка 11 тысяч жителей республики не явились за второй дозой вакцины. Он напомнил, что иммунитет у человека вырабатывается только после двух прививок.

- Тех, кто не нашел время, решил, что это им не нужно, призываю все же закончить полный цикл вакцинации. Напомню, что мы храним вторую дозу вакцин, она ожидает своих владельцев. Ее можно получить в пункте, где вы сделали первую прививку, – сказал первый замминистра здравоохранения РТ.