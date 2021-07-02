В Татарстане доступна ревакцинация от коронавируса

Никто из татарстанцев не жаловался на плохое самочувствие после прививки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Татарстан является одним из лидеров по заполнению дневника вакцинированного. Согласно анкетам, на серьезные осложнения никто из татарстанцев пока не жаловался. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

По его словам, люди наблюдают за своим самочувствием и активно заполняют анкеты. Изменения в здоровье или легкие побочные эффекты встречаются только в 10% случаев.

Также, по словам специалиста, в Татарстане зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом после вакцинации.

- Прививка не является полной защитой от заболевания. В любом случае при встрече с вирусом можно получить какую-либо клиническую картину. Иммунный ответ у каждого человека разный. Для выработки антител нужно время, поэтому маски необходимо носить и вакцинированным, – сказал он.

Альмир Абашев добавил, что в республике уже доступна ревакцинация – желающие могут привиться во второй раз. Он объяснил, что выбирать препарат можно любой, так как все они одинаково эффективны и отличаются только своими механизмами. Он напомнил, что вакцинация нужна и переболевшим людям, так как антитела пропадают уже через полгода.