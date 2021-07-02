Новые платные парковки в Чебоксарах: адреса и способы оплаты

В выходные и праздники парковаться можно будет бесплатно. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 1 июля в Чебоксарах заработали новые платные парковки. Теперь за стоянку автомобиля придется платить по следующим адресам:

- проспект Московский, д. 33/9, 33А, 31 Б, 29, 17

- проспект Московский, от д. 23к3 до пересечения с ул. Заводской

- улица Сеспеля, д. 8

- улица Иванова, д. 1 Б

- улица Ленинградская, от д. 25 до пересечения с Красной площадью

Для удобства граждан, проживающих вблизи платных парковок, режим работы – с 08:00 до 18:00, как и прежде не потребуется оплата в выходные и праздничные дни.

На многих платных парковках предусмотрен бесплатный период – 1 час, но из-за повышенного спроса отплатить после 15 минут стоянки потребуется возле Красной площади – по улице Воробьевых, д. 20 и улице Ленинградской, д. 25.

Напоминаем, что в Чебоксарах введена постоплата: вносить средства за пользование стоянками через сайт Chebparking.ru и мобильное приложение Ruparking можно в течении 2 суток с момента оказания услуги.