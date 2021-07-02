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Общество2 июля 2021 13:58

Отключение воды в Казани 5 июля 2021 года: полный список адресов

Отключение воды в Казани 5 июля 2021 года: краны пересохнут в домах на восьми улицах
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Без воды останутся не только жилые дома, но и больница с детским садом.

Без воды останутся не только жилые дома, но и больница с детским садом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 июля в некоторых домах Советского района Казани на сутки отключат воду. Это связано с подключением водопровода многоквартирного дома по улице Николая Ершова.

С 9:00 5 июля до 9:00 6 июля воды не будет по адресам: улица Академика Губкина, 12, 18б, 18в, 19, 21, 23, 24, 25, 25 корпус 2, 27, 30а, 30б, 30в, 30г, 31, 31а, улица Николая Ершова, 49а, 49а корпус 1, 49б, 49в, 49г, 49д, 49е корпус 1, 55, 55а, 55б, 55в (детский сад №349), 55е, 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д, 61, 63 (вуз), 65 (больница), 65/1, улица Заря, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, улица Каспийская, 6, 8, 10, 12, Сибирский тракт, 1. Также воды не будет в домах по улицам Бари Галеева, Новаторов, Сибирскому переулку.

В это же время возможно понижение давления воды в домах по адресам: улица Николая Ершова, 31а, 31б, 31в; 35а/6, 35 корпус 1, 47, 49 (РКПБ), 49/1, 49/2, 49/3, 49а корпус 2, 51, 53, 53 корпус 1, 55 корпус 1 (гимназия №126), улица Искра, 1, 3, 6/35а, а также в домах по улицам Петра Алексеева и Сеченова.

По заявкам местных жителей будет организован подвоз автоцистерн с водой, сообщает МУП «Водоканал».