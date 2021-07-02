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Общество2 июля 2021 13:39

Тринадцати заведениям общепита в Казани разрешили работать по ночам

Всего в республике заявки на работу в ночное время подали 37 заведений
Евгения БУБЛИК
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За неделю специалисты Роспотребнадзора проверили 366 заведений республики на соблюдение антиковидных мер

За неделю специалисты Роспотребнадзора проверили 366 заведений республики на соблюдение антиковидных мер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сегодняшний день в Казани разрешили работать в ночное время 13 ресторанам и кафе, об этом на пресс-конференции рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

Всего заявки на снятие ограничений по времени работы подали 37 ресторанов и кафе. Из них одобрение получил 21 объект. Кроме Казани разрешение получили 5 заведений из Зеленодольска и по одному в Высокой Горе, Азнакаево и Заинске.

Напомним, что с 28 мая заведения могут работать в ночное время суток, при условии, что все сотрудники прошли полный курс вакцинации от коронавируса.