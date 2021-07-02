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Общество2 июля 2021 12:41

Движение транспорта в Казани восстановлено после ливня: троллейбусы и трамваи работают в штатном режиме

Электротранспорт не мог курсировать из-за последствий непогоды
Евгения БУБЛИК
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Движение по маршрутам восстанавливали поэтапно.

Движение по маршрутам восстанавливали поэтапно.

Фото: Евгения БУБЛИК

Вчера вечером и сегодня утром в Казани прошел сильный дождь. Осадки обрушились на центр и другие районы города. Итак, 2 июля после сильного дождя электротранспорт не мог курсировать. В 9:50 движение транспорта восстановилось, об этом сообщил Комитет по транспорту Казани

Из-за большого скопления воды было прекращено движение транспорта на улицах Зорге, Арбузова, Воровского, Декабристов, Университетская, Гвардейская, Минская, Карбышева, проспекте Победы, а также в 10-микрорайоне и на Танковом кольце