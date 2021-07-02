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Общество2 июля 2021 11:31

Красотки за рулем: в Нижнекамске выберут лучшую девушку-водителя

Соревнования пройдут 16 июня
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Женщины смогут доказать, что умеют управлять автомобилем не хуже мужчин.

Женщины смогут доказать, что умеют управлять автомобилем не хуже мужчин.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Отдел ГИБДД Нижнекамска приглашает местных жительниц поучаствовать в конкурсе водительского мастерства «Автоледи».

Программа конкурса включает в себя домашний – творческий этап «Вместе – за безопасность дорожного движения», в ходе которого необходимо презентовать свой автомобиль и социальную рекламу по БДД.

Кроме того, каждая автоледи должна пройти тестирование по ПДД и преодолеть трассу из упражнений «Габаритные ворота», «Змейка передним ходом», «Парковка», «Бокс», «Крест передним ходом», «СТОП-линия». Конкурс пройдет 16 июля на тренировочной площадке автошколы «Авто Класс». Начало в 16:00.