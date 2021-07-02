С начала купального сезона в Нижнекамске утонули четыре человека

За аналогичный период прошлого года в воде погибли 5 человек. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Купальный сезон в Нижнекамске в самом разгаре. Всего на территории района работают два санкционированных пляжа - «Кама» в Нижнекамске и «Мандарин» в Камских Полянах, на которых организованы спасательные посты и оборудована вся бытовая и социальная инфраструктура.

Есть еще пять несанкционированных мест массового отдыха граждан на водных объектах. На сегодняшний день погибли 4 человека, за аналогичный период прошлого года - 5 человек. Последний на данный момент трагический случай произошел 28 июня 2021 года - в котловане по улице Индустриальной утонул несовершеннолетний мальчик.

Сейчас активизирована работа по проведению рейдовых мероприятий мобильных патрульных групп, которые контролируют этот процесс. Однако Глава НМР Айдар Метшин отметил, что невозможно контролировать каждую лужу.

- Мы должны обеспечивать безопасность в местах массовых купаний, а не только на пляжах. Работу среди подростков по профилактике надо проводить эффективно с использованием тренинговых мероприятий. Мы будем обеспечивать безопасность тех условий, которые влияют на жизнь и здоровье людей. Это архиважный вопрос, который требует повседневной, конструктивной работы во взаимодействии всех структур, - заключил Айдар Метшин.