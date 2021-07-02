Темпы вакцинации от Covid-19 в Ульяновской области за неделю выросли почти в два раза

Для достижения коллективного иммунитета планируется привить более 595 тысяч человек. Фото: Анастасия ОСИПОВА

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привилось 191228 жителей Ульяновской области, полностью завершили процедуру 142898 человек. За последнюю неделю в регионе ускорены темпы вакцинации в 1,6 раза, если на прошлой неделе прививку делали в сутки около 3 тысяч человек, то за последние сутки медицинские работники вакцинировали 4875 ульяновцев.

Напомним, всего для достижения коллективного иммунитета планируется привить более 595 тысяч человек. Так, более 1,8 тысячи ульяновцев привились от коронавируса в МФЦ города. Вакцинироваться в многофункциональных центрах можно в удобное время и без предварительной записи всем желающим старше 18 лет.

- В связи увеличением количества людей, желающих сделать прививку, было продлено время работы пункта вакцинации в МФЦ на улице Гончарова на два часа. Если препараты в пунктах заканчиваются, то их дополнительно привозят сотрудники медицинских организаций, – рассказала и.о. директора ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева.

Пункт вакцинации в МФЦ на улице Гончарова, 11 работает с 9.00 до 18.00. Заволжский центр «Мои Документы» на проспекте Созидателей, 17а – с 11.00 до 18.00. Перед процедурой нужно заполнить анкету и пройти осмотр врача, с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В пунктах вакцинации соблюдаются все меры медицинской профилактики.

По данным регионального Министерства образования, в настоящее время в большинстве летних лагерей региона стартовала вторая смена. Около 70% работников пришкольных лагерей Ульяновской области прошли вакцинацию против COVID-19.

Как отметила и.о. министра просвещения и воспитания Наталья Семёнова, к работе приступили 22 загородных лагеря, 92 — с дневным пребыванием и шесть труда и отдыха.

- Особое внимание продолжаем уделять безопасности детей. В каждом лагере в обязательном порядке есть все необходимые средства защиты. Продолжается вакцинация сотрудников. Большой процент тех, кто сделал прививку, среди работников пришкольных лагерей, их практически 70%, - пояснила Наталья Семёнова.

По договоренности с Министерством здравоохранения Ульяновской области в летние учреждения осуществляется выезд мобильных бригад медицинских работников для проведения вакцинации на рабочих местах.