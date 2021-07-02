Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2021 8:55

Женщина отдала деньги мошеннику, решив, что это ее начальник

Жительница Чебоксар перевела аферисту 80 тысяч рублей
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
По данному факту возбудили уголовное дело.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию обратилась 35-летняя жительница Чебоксар. Женщина рассказала, что работает продавцом в частной фирме. Когда она находилась на своем рабочем месте, раздался телефонный звонок. Позвонивший назвал себя именем ее руководителя, попросил взять деньги из кассы и перевести их на указанные им счета. Поверив в то, что звонит ее работодатель, потерпевшая выполнила просьбу: взяла из кассы почти 80 тысяч рублей и перечислила по продиктованным номерам.

Когда женщина узнала, что ее начальник не давал такого указания, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что мошенники используют любую возможность, чтобы обмануть доверчивых граждан. В том числе манипулируя данными, которые находятся в свободном доступе на сайтах учреждений и фирм. Прежде чем переводить кому-либо денежные средства, уточните лично, есть ли в этом необходимость.