Женщина отдала деньги мошеннику, решив, что это ее начальник

По данному факту возбудили уголовное дело. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию обратилась 35-летняя жительница Чебоксар. Женщина рассказала, что работает продавцом в частной фирме. Когда она находилась на своем рабочем месте, раздался телефонный звонок. Позвонивший назвал себя именем ее руководителя, попросил взять деньги из кассы и перевести их на указанные им счета. Поверив в то, что звонит ее работодатель, потерпевшая выполнила просьбу: взяла из кассы почти 80 тысяч рублей и перечислила по продиктованным номерам.

Когда женщина узнала, что ее начальник не давал такого указания, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что мошенники используют любую возможность, чтобы обмануть доверчивых граждан. В том числе манипулируя данными, которые находятся в свободном доступе на сайтах учреждений и фирм. Прежде чем переводить кому-либо денежные средства, уточните лично, есть ли в этом необходимость.