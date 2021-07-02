500-тысячный привившийся от коронавируса в Татарстане: Думала, что буду чувствовать себя хуже, но ничего не было

Фото: мэрия Набережных Челнов.

Татьяна Харитонова, которая получила юбилейную, 500-тысячную дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник - V» рассказала как перенесла прививку.

- Перенесла вакцинацию хорошо. Поставила перед выходными, думала, что буду чувствовать себя хуже, но ничего не было. Прошел вечер, следующие выходные, но чувствовала себя нормально. Меры предосторожности я соблюдала и до этого: ходила в маске, чтобы обезопасить себя и детей, - приводит слова девушки пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Татьяна Харитонова поставила прививку в ходе выездной вакцинации на предприятии, которую организовали сотрудники городской больницы №5. Она – многодетная мама, которая воспитывает трех сыновей и дочку двух лет. Как сообщила девушка в ходе прямого эфира, в апреле она перенесла коронавирус в легкой форме, и, чтобы не заразиться еще раз, прошла вакцинацию.

- Организм человека индивидуален, у всех разная прививочная реакция на введение антигена белка, - заметил главный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Татарстан Халит Хаертынов. – У кого-то может подняться температура, появится болезненность в месте укола. Все быстро проходит, последствий нет, практика показывает, что вакцины безопасны. Татьяна Сергеевна в этом смысле - образец для подражания, она не только вакцинировалась, но и соблюдала меры предосторожности. Благодаря ношению масок 99% человек может не заболеть коронавирусной инфекцией.

Напомним, как можно сделать прививку: через портал «Госуслуги»; по телефону горячей линии номер 122; по телефону регистратуры медицинского учреждения или при личном посещении. Необходимые документы для записи: паспорт; полис ОМС; СНИЛС.