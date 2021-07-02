Капремонт школ в Набережных Челнах: где ведутся работы

Все работы будут завершены к 1 сентября.

Капремонт школ в Набережных Челнах в самом разгаре. При этом, есть полная уверенность в том, что все объекты будут готовы к 1 сентября 2021 года. По данным мэрии татарстанского автограда, работы ведутся с опережением графика.

Так, в школе №68 уже осуществляются фасадные работы, ремонт санузлов, монтаж внутренних инженерных сетей.

В начальной школе–детском саду № 89 общее выполнение работ выросло до 64 процентов. Ведутся работы в блоке «Б» и «В» и пищеблоке, продолжаются отделочные работы.

В школе № 46 помимо основных работ готовится под покраску спортивный зал, ведется демонтаж стяжки пола.

В школе-интернате «Омет» №86 работы выполнены на 58 процентов. В настоящее время ведутся фасадные и кровельные работы, устройство внутренних инженерных сетей, отделка.

Добавим, что кроме этого, в Набережных Челнах строятся две школы: на 1224 места по проспекту Чулман и школы на 1224 места в 25 микрорайоне жилого района «Замелекесье».