В течение учебного года казанские школьники собрали две тонны вторсырья

Фото: мэрия Казани.

Казанские школьники собрали более двух тонн вторсырья. Алюминиевые и пластиковые тары они сдавали в фандоматы. На сегодняшний день специальные аппараты установлены в 20 школах города.

В течение учебного года вторсырье из фандоматов еженедельно вывозили специалисты «УК ПЖКХ» – регионального оператора по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов. Также они контролировали бесперебойную работу аппаратов по приему ПЭТ-бутылок и алюминиевой тары.

Представители компании-регоператора отмечают, что вторсырье из школьных фандоматов более качественное, нежели то, что поступает на мусороперерабатывающую станцию из других мест. Оно не требует дополнительной сортировки, так как школьники тщательно промывают тару перед тем, как ее сдать, а сам аппарат далее прессует отходы.

Чистое сырье хорошего качества направляется на переработку в другие регионы. Из переработанного пластика делают футболки, скейтборды, велосипеды и даже скамейки.