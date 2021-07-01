Россельхозбанк и Духовное управление мусульман РФ подписали договор о сотрудничестве

1 июля 2021 г. Духовное управление мусульман РФ в лице председателя муфтия шейха Равиля Гайнутдина и АО «Россельхозбанк» в лице председателя правления Бориса Листова подписали договор о сотрудничестве, который предусматривает совместное развитие халяльной пищевой индустрии и агропромышленности, расширение российского экспорта сельхозпродукции за счет халяльной продукции, в особенности на рынки стран с преимущественно мусульманским населением. Подписание состоялось в режиме онлайн-конференции.

«Для Россельхозбанка и Духовного управления мусульман РФ важно продвигать халяльные продукты внутри страны. С этой целью мы открываем производителям халяля доступ в уникальную цифровую экосистему «Своё.Фермерство», которую наш Банк запустил в интересах АПК в прошлом году. На этой платформе появится специализированный сервис «Халяль». Здесь будут подробно описаны все правовые, религиозные и производственные аспекты, которые необходимы для сертификации по стандарту халяль. Ведь это один из ключевых вопросов для производителей разрешенной в исламе продукции. Кроме того, с помощью сервиса «Своё.Родное» мы откроем для них многомиллионную аудиторию российских покупателей, - заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. - Создание такой удобной инфраструктуры поможет не только насытить внутренний рынок (25 млн мусульман), но и позволит поставлять российскую халяльную продукцию за рубеж, где живут почти 2 млрд мусульман».

Поприветствовав Бориса Листова пожеланиями мира, милости Всевышнего и Его благословения, муфтий шейх Равиль Гайнутдин подчеркнул значимость сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности как в контексте продовольственной безопасности, так и в свете экспортного потенциала страны. Он отметил важность поддержки производителей продуктов питания по стандарту халяль для внутреннего и внешнего рынков.

Согласно договору, Духовное управление мусульман РФ выступит партнером Россельхозбанка в развитии цифровой экосистемы для АПК «Своё.Фермерство» и маркетплейса «Своё.Родное» в плане привлечения как производителей, так и потребителей халяльной продукции. Формат сотрудничества не подразумевает продвижение финансовых банковских услуг, а направлен на создание условий для эффективной деятельности халяль-производителей.

«Своё.Фермерство» - первая в мире цифровая экосистема для АПК, которая предоставляет сельхозпроизводителям доступ к ресурсам и технологиям, необходимым для развития бизнеса. Проект тесно связан с маркетплейсом «Своё.Родное», ориентированным на развитие каналов сбыта фермерской продукции. Это Всероссийский онлайн-магазин, где можно напрямую покупать фермерские продукты без наценок и без посредников.

Участие Духовного управления мусульман Российской Федерации в развитии этих проектов будет осуществляться через Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль». В рамках экосистемы «Своё.Фермерство» будет разработана специализированная информационная страница «Халяль» с описанием нормативных, религиозных и производственных аспектов, необходимых для добровольной сертификации по стандарту халяль. Производители халяльной продукции смогут перевести часть рабочих процессов в цифровое пространство экосистемы «Своё.Фермерство» и связаться с Международным Центром стандартизации и сертификации «Халяль» с помощью онлайн-сервиса на «Своём Фермерстве», а также привлечь новых клиентов.

Запланировано и обучение молодых фермеров нормам и требованиям к стандартам халяль. Для этого будет добавлен образовательный модуль в программу подготовки и обучения фермеров, которая разработана и проводится на регулярной основе под руководством РСХБ с выдачей дипломов государственного образца о прохождении курса подготовки.

Выгода конечного потребителя заключается в возможности приобретать проверенную и сертифицированную халяльную продукцию напрямую у фермеров через сайт маркетплейса «Своё.Родное» или одноименное приложение.

Будучи ключевым опорным банком агропромышленного комплекса России, Россельхозбанк реализует задачу, поставленную Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, по кардинальному увеличению экспорта российской сельхозпродукции.

Выход на рынки стран с преобладающим мусульманским населением - одно из самых перспективных направлений работы. Только при наличии сертификата «ХАЛЯЛЬ» компании могут реализовывать свою продукцию в мусульманских странах. Единственный орган с международной аккредитацией и сертификации продукции «ХАЛЯЛЬ» на территории России - это Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль».

В подготовке договора о сотрудничестве принял участие первый заместитель председателя ДУМ РФ, доктор теологии Дамир Мухетдинов. Проработка конкретных шагов по реализации поставленных целей принадлежит Международному центру стандартизации и сертификации «Халяль» в лице генерального директора Айдара Газизова.

В церемонии подписания соглашения со стороны Россельхозбанка участвовали заместитель председателя правления Денис Константинов, директор Центра развития финансовых технологий Елена Батурова и ряд других руководителей. Со стороны ДУМ РФ - заместитель председателя Рафик Фаттахетдинов, заместитель председателя, руководитель аппарата Ильдар Нуриманов, советник председателя ДУМ РФ по экономике Рустем Гизатуллин и др.