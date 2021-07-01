В Татарстане подтвердли еще три смерти от короанвируса

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 1 июля, в республике были подтверждены еще три смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 65-ти, 83-х и 81-летние женщины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в республике возросло до 543.

Отметим, что за прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 38 новых случаев заражения. Всего в регионе коронавирус обнаружили у 22 474 человек, 20 216 из них смогли выздороветь.