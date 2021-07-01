В промзоне Набережных Челнов загорелись пластиковые отходы, дым видно за несколько километров

Пожар произошел на открытой площадке. Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 1 июля, в промзоне Набережных Челнов по адресу: Резервный проезд, 32, на открытой площадке одной из местных фирм загорелись пластиковые отходы. Столбы черного дыма было видно за несколько километров.

- Угрозы распространения огня нет. Пострадавших нет. Площадь пожара порядка 950 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Тем временем на место происшествия прибыл прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Он возглавил проверку на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об обращении с отходами.