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Происшествия1 июля 2021 17:00

В промзоне Набережных Челнов загорелись пластиковые отходы, дым видно за несколько километров

Площадь пожара порядка 950 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Пожар произошел на открытой площадке.

Пожар произошел на открытой площадке.

Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 1 июля, в промзоне Набережных Челнов по адресу: Резервный проезд, 32, на открытой площадке одной из местных фирм загорелись пластиковые отходы. Столбы черного дыма было видно за несколько километров.

- Угрозы распространения огня нет. Пострадавших нет. Площадь пожара порядка 950 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Тем временем на место происшествия прибыл прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Он возглавил проверку на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об обращении с отходами.