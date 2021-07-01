В Татарстане устранили незаконную свалку на 1,5 тысячи квадратных метрах

Место ликвидированной незаконной свалки. Фото: eco.tatarstan.ru

В Буинском районе Татарстана ликвидировали незаконную свалку, выявленную в ходе планового рейда экологов. Она была образована на месте бывшего полигона временного захоронения отходов в селе Кият. Сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Несортированный домашний мусор, полиэтилен, стекло – вот из чего состояла свалка площадью 1,5 тысячи квадратных метров и объемом 1 000 кубических метров.

Киятскому сельскому поселению было предписано устранить незаконную свалку. В настоящее время она ликвидирована, территория очищена и приведена в порядок.