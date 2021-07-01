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Общество1 июля 2021 18:32

В Татарстане устранили незаконную свалку на 1,5 тысячи квадратных метрах

Она находилась на территории Буинского района
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Место ликвидированной незаконной свалки. Фото: eco.tatarstan.ru

Место ликвидированной незаконной свалки. Фото: eco.tatarstan.ru

В Буинском районе Татарстана ликвидировали незаконную свалку, выявленную в ходе планового рейда экологов. Она была образована на месте бывшего полигона временного захоронения отходов в селе Кият. Сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Несортированный домашний мусор, полиэтилен, стекло – вот из чего состояла свалка площадью 1,5 тысячи квадратных метров и объемом 1 000 кубических метров.

Киятскому сельскому поселению было предписано устранить незаконную свалку. В настоящее время она ликвидирована, территория очищена и приведена в порядок.