В Татарстане изношено более 50% теплосетей

Износ теплосетей - 54%, а 30% коммуникаций требуют замены Фото: Алексей ФОКИН

Теплосети в Татарстане изношены на 54%, а обветшали и нуждаются в замене более 30% коммуникаций. Такую статистику привели на заседании комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Также депутаты обсудили вопросы стоимости отопления и пересмотра тарифов на оплату после многочисленных жалоб от населения. Так, было упомянуто, что из-за введения норматива расхода тепла при подаче горячей воды возникли проблемы рентабельности производства предприятий ЖКХ - у них возникали дополнительные траты.

К тому же сейчас в многоквартирных домах горячая вода часто служит вместо отопления. Причем статистика показывает, что при уменьшении потребления горячей воды расход теплоэнергии, наоборот, повышается.

Поэтому комитет Госсовета Татарстана рассматривает новую модель рынка тепла с привлечением в отрасль инвесторов. Это позволило бы предусмотреть изменения стоимости тепла, а также обновить изношенную инфраструктуру. Парламентарии озвучили так называемый метод «альтернативной котельной», при котором тариф ежегодно будет формироваться по предельной цене на тепло и размеру инфляции.