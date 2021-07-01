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Происшествия1 июля 2021 15:32

В Казани из горящего дома пожарные спасли пенсионерку

Ее вывели на улицу при помощи специальной маски, присоединенной к баллону со сжатым воздухом
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Загорелся балкон на втором этаже.

Загорелся балкон на втором этаже.

Фото: МЧС Татарстана

1 июля о том, что в доме №25А на улице Айдарова произошло возгорание пожарным стало известно в 10.45. Они тут же выехали оп указанному адресу. На месте было установлено, что на втором этаже горит балкон одной из квартир.

Помощь понадобилась 75-летней пенсионерке. Ее сквозь дым на улицу по лестничному маршу вывели, предварительно выдав специальную маску, присоединенную к баллону со сжатым воздухом. Спасенную осмотрели медики «скорой» - пожилая женщина не пострадала. Сам пожар быстро потушили.

- Площадь возгорания составила два квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причина возникновения пожара устанавливается.