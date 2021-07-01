В Казани из горящего дома пожарные спасли пенсионерку

Загорелся балкон на втором этаже. Фото: МЧС Татарстана

1 июля о том, что в доме №25А на улице Айдарова произошло возгорание пожарным стало известно в 10.45. Они тут же выехали оп указанному адресу. На месте было установлено, что на втором этаже горит балкон одной из квартир.

Помощь понадобилась 75-летней пенсионерке. Ее сквозь дым на улицу по лестничному маршу вывели, предварительно выдав специальную маску, присоединенную к баллону со сжатым воздухом. Спасенную осмотрели медики «скорой» - пожилая женщина не пострадала. Сам пожар быстро потушили.

- Площадь возгорания составила два квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причина возникновения пожара устанавливается.