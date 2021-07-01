В Татарстане хирурги провели сложную операцию пациенту с саркомой Юинга

Во время операции пациенту удалили пораженную часть кости и заменили коленный сустав эндопротезом. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Татарстанские врачи успешно провели высокотехнологичную операцию по удалению опухоли. Пациент клинического онкологического диспансера с диагнозом саркома Юинга уже даже начал опираться на прооперированную ногу. Сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

История 22-летнего мужчины началась с визита в диспансер с жалобой на опухоль на голени и боли, усиливающиеся по ночам. Ряд обследований выявил поражение саркомой Юинга левой большеберцовой кости. Размеры опухоли и ее нечеткие границы делали ее неоперабельной.

Врачи приняли решение лечить пациента в несколько этапов. На первом он прошел шесть курсов химиотерапии в высоких дозах. Это помогло уменьшить опухоль. На втором этапе – оперировать саму ногу. Хирурги удалили пораженную часть кости и заменили коленный сустав эндопротезом.

Осложнений после операции у пациента не было. Чувствует он себя хорошо, самостоятельно передвигается и уже скоро будет готов продолжить лечение.