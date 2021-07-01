В Татарстане не собираются устраивать лотереи среди привившихся от коронавируса

Тем не менее на некоторых предприятиях республики сотрудников за прививку могут и премировать. Фото: Анастасия Осипова

В Татарстане никто не собирается устраивать лотереи среди привившихся от коронавируса. Об этом в этот четверг, 1 июля, на брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она отметила, что республиканские власти считают, что люди должны вакцинироваться не ради какого-то выигрыша, а ради собственного здоровья. Тем не менее Галимова напомнила, что в Татарстане внутри некоторых предприятий и организаций есть свои меры поощрения привившихся от коронавируса. Им дают либо отгулы, либо премируют.