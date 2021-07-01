Начало выступлений в 18.00. Фото: Михаил ПАТЛИС

2 июля в Лядском саду Казани пройдет вечер джаза. Его хедлайнером станет группа LOVANDA. Начинается мероприятие в 18:00, вход свободный.

Первыми выступит джаз-коллектив «Кейптаун». Далее в 19:00 — Карина Зиганшина, Андрей Руденко, а в 20:00 — трио Марии Аксеновой.

Завершает вечер группа LOVANDA - выходцы из екатеринбургского андеграунда. Свой творческий путь дуэт начинал с написания битов, много экспериментировал со звуком, а сейчас группа играет поп и фанк.