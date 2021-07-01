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Происшествия1 июля 2021 12:49

В Казани начотдела МЧС Татарстана заподозрили в получении взятки

В ближайшем будущем для него изберут меру пресечения на время следствия
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По версии следствия, подозреваемый выдавал лицензии за деньги.

По версии следствия, подозреваемый выдавал лицензии за деньги.

Фото: Анастасия Осипова

При расследовании уголовного дела о взятках в системе МЧС Татарстана подозрения правоохранителей пали на начальника надзорного отдела в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС.

Мужчине инкриминируют получение вознаграждения за выдачу лицензии на монтаж, обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности здания, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах. По его словам, в ближайшем будущем для подозреваемого начотдела МЧС Татарстана изберут меру пресечения на время следствия.