В Казани начотдела МЧС Татарстана заподозрили в получении взятки

По версии следствия, подозреваемый выдавал лицензии за деньги. Фото: Анастасия Осипова

При расследовании уголовного дела о взятках в системе МЧС Татарстана подозрения правоохранителей пали на начальника надзорного отдела в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС.

Мужчине инкриминируют получение вознаграждения за выдачу лицензии на монтаж, обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности здания, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах. По его словам, в ближайшем будущем для подозреваемого начотдела МЧС Татарстана изберут меру пресечения на время следствия.