За сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев коронавируса

За все время в республике коронавирус обнаружили у 22 474 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за прошедшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом.

- Пять из них являются завозными, а 33 – контактными, - сообщили в Минздраве Татарстана.

В этот раз госпитализация понадобилась 17 зараженным, остальные – 21 пациент, будут лечиться на дому.

Что же касается географии распространения инфекции в Татарстане, то за указанные сутки больше всего больных было зарегистрировано в Казани и Набережных Челнах – 14 и 16 человек соответственно.

Отметим, что за все время в республике коронавирус обнаружили у 22 474 человек, 20 216 из которых смогли выздороветь, а 540 скончались в результате болезни.