В Татарстане при пожаре в частном доме погиб одинокий мужчина

Пожар произошел рано утром 1 июля. Фото: МЧС Татарстана

Рано утром 1 июля в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в селе Мичанбаш Сабинского района на улице Комсмольская загорелся частный дом №8. Когда на место прибыли пожарные он уже полыхал по всей площади. Огонь уже перекинулся на надворные постройки.

Пожар был вскоре потушен. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров. На веранде дома было найдено тело его 58-летнего хозяина.

- Мужчина проживал один, - отметили в МЧС Татарстана.

Причины произошедшего пока устанавливаются.