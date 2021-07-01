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Происшествия1 июля 2021 11:09

В Татарстане при пожаре в частном доме погиб одинокий мужчина

Площадь возгорания составила 49 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Пожар произошел рано утром 1 июля.

Пожар произошел рано утром 1 июля.

Фото: МЧС Татарстана

Рано утром 1 июля в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в селе Мичанбаш Сабинского района на улице Комсмольская загорелся частный дом №8. Когда на место прибыли пожарные он уже полыхал по всей площади. Огонь уже перекинулся на надворные постройки.

Пожар был вскоре потушен. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров. На веранде дома было найдено тело его 58-летнего хозяина.

- Мужчина проживал один, - отметили в МЧС Татарстана.

Причины произошедшего пока устанавливаются.