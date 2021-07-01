Впервые в Казани заработает мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак

Он был создан из-за многочисленных жалоб на растущее число бездомных животных на улицах города. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В связи с многочисленными жалобами жителей Казани на растущее число бездомных животных на улицах мэр города Ильсур Метшин распорядился создать первый в столице Татарстана мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак, причем бесплатный.

- Как показывает практика, зачастую на улице оказываются щенки собак, которые живут в домах жителей поселков. Внедрение бесплатной стерилизации должно предупредить рост количества таких животных на улицах города, - отмечает пресс-служба мэрии Казани.

Он будет работать в казанских поселках, где больше всего содержится таких животных. Так, уже в эту субботу, 3 июля, пункт прибудет в поселок Вознесенское Советского района. Он расположится возле местного ДК (ул.Нардуган, 45). Пункт будет работать с 10.00 до 14.00. Прием будет осуществляться в порядке живой очереди.

К слову, обратиться к специалистам за услугами смогут жители не только Вознесенского, но и других казанских поселков. Так, в том числе, владельцы собак смогут получить бесплатную консультацию ветеринара.

Заявку на вызов этого мобильного пункта можно оставить по телефону: +7 (843) 590-04-26.