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Происшествия1 июля 2021 10:47

Ночью в Нижнекамске пожарные спасли из горящей квартиры неосторожного курильщика

В огне оказалась квартира в пятиэтажке на улице Спортивная
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

В ночь на 1 июля в Нижнекамске на улице Спортивная в доме №21 на втором этажа загорелась квартира. Как установили прибывшие на место происшествия пожарные, огнем занялись мебель и вещи. Площадь возгорания составила всего 1,5 квадратных метра, но было много опасного и едкого дыма. От него пожарные и спасли 31-летнего мужчину. Его при помощи специальной маски, подсоединенной к баллону с сжатым воздухом, вывели в подъезд, а после и на улицу.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.