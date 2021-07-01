Ночью в Нижнекамске пожарные спасли из горящей квартиры неосторожного курильщика

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В ночь на 1 июля в Нижнекамске на улице Спортивная в доме №21 на втором этажа загорелась квартира. Как установили прибывшие на место происшествия пожарные, огнем занялись мебель и вещи. Площадь возгорания составила всего 1,5 квадратных метра, но было много опасного и едкого дыма. От него пожарные и спасли 31-летнего мужчину. Его при помощи специальной маски, подсоединенной к баллону с сжатым воздухом, вывели в подъезд, а после и на улицу.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.