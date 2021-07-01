В Чувашии пенсионер, который зарезал и расстрелял жену из обреза, избежал колонии

Фото: Александр ЧЕРНОВ

69-летний житель села Большие Алгаши Шумерлинского района обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия и убийстве. Но он, тем не менее, избежал срока в колонии.

- Поскольку согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы в момент указанных событий он не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими вследствие психического расстройства, представляет опасность как для себя, так и для окружающих, постановлением суда он признан невменяемым и в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Как было установлено, в феврале 2021 года у себя дома пожилой мужчина поссорился со своей 71-летней женой. В ходе скандала он нанес ей не менее 12 ударов ножом, перерезал горло и выстрелил из обреза. Потерпевшая от полученных ран скончалась на месте преступления.