В восьми населенных пунктах Марий Эл построят новые скважины и резервуары для воды

Глава региона распорядился обеспечить жителей прежде всего питьевой водой, а также водой для полива. Фото: mari-el.gov.ru

В Марий Эл построят восемь новых скважин и резервуаров, чтобы обеспечить население водой. Список мест для строительства формировался, исходя из запросов районных властей. Глава региона Александр Евстифеев распорядился обеспечить жителей, прежде всего, питьевой водой, а также водой для полива.

Так, в поселке Новый Медведевского района возведут железобетонный резервуар на 500 кубических метров воды. Скважины появятся и в деревне Осипсола Моркинского района, деревне Алатайкино Килемарского района, поселке Сернур Сернурского района, а также в четырех населенных пунктах Волжского района – деревне Старые Параты, селе Эмеково, деревн Петъялы и в селе Помары.

В правительстве Марий Эл заверили, что смета на каждый объект уже составлена. В утвержденных местах пробурят типовые скважины и, при возможности, соединят их с действующими водопроводами.