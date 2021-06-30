Родился в Татарстане и трижды выигрывал кубок России: "Рубин" переманил защитника "Локомотива"

Фото: ФК "Рубин".

"Рубин" продолжает активно действовать на трансферном рынке. Вслед за подписанием черногорца Сеада Хакшабановича и перспективного россиянина Константина Нижегородова, казанский клуб провернул еще два трансфера.

Если 18-летний Иван Савицкий из "Ленинградца" - скорее приобретение на перспективу, то вот появление в "Рубине" Владислава Игнатьева пока тянет на главный внутрироссийский трансфер лета 2021 года.

Татарстан для Игнатьева своя республика. Он родился 20 января 1987 года в Набережных Челнах. Основная позиция – правый защитник. Играл за нижнекамский "Нефтехимик", КАМАЗ из Набережных Челнов, самарские "Крылья Советов", краснодарские "Кубань" и "Краснодар", но основные успехи к нему пришли в составе столичного "Локомотива". В составе "железнодорожников" он становился чемпионом России (2017/2018), трехкратным обладателем Кубка России (2017, 2019, 2021) и Суперкубка России (2019).