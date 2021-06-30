В столице Татарстана определили призеров конкурса на лучшую концепцию развития правого берега Казанки

Архитектурное бюро Dürig AG (Цюрих, Швейцария). Авторский коллектив бюро возглавлял ее президент Жан-Пьер Дюриг

Сегодня, 30 июня, в столице Татарстана объявили призеров открытого международного архитектурного конкурса на лучшую концепцию развития территории правого берега реки Казанка.

Всего было отмечено шесть проектов, при этом жюри решило не присуждать первое место, а разделить второе между тремя командами. Но решать воплотятся ли эти проекты или нет будет компания, которая застройкой берега Казанки.

Всего на конкурс поступило 50 работ от архитектурных бюро из 19 стран мира. Планируется, что район станет одной большой набережной, от улицы Сибгата Хакима до будущего Парка Горизонтов, который проектирует известный французский архитектор Мишель Пена. Он предлагает создать семь линий горизонта в виде зеленых аллей вдоль берега.

Архитектурная и дизайнерская студия Borgos Pieper (Испания — Англия). Авторы — Этьен Боргос и Надин Пипер

Архитектурная и дизайнерская студия Воrgos Pieper (Испания-Англия). Авторский коллектив: Этьен Боргос и Надин Пипер