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Происшествия30 июня 2021 17:32

В Чувашии химик-наркоман, насмерть забивший телевизором сожительницу, может избежать колонии

Во время осмотра квартиры мужчины силовики обнаружили крупную партию синтетических наркотиков
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Суд может признать мужчину невменямым.

Суд может признать мужчину невменямым.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд скоро рассмотрит дело об убийстве и изготовлении наркотиков, без цели продажи, где главным и единственным фигурантом является 31-летний житель поселка Вурнары одноименного района.

По версии следствия, вечером 22 декабря 2020 года мужчина на съемной квартире под воздействием спиртного и наркотиков устроил ссору со своей 33-летней сожительницей. Он жестоко избил женщину руками, а также деревянной ножкой стола, телевизором и тепловентилятором. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Когда в связи с этим убийством правоохранители осматривали квартиру, где все произошло, они нашли и изъяли не менее 44,4 грамма синтетических наркотиков. Оказывается, обвиняемый имея два диплома химика, заказал через интернет различные препараты и изготовил «синтетику» в домашних условиях. Было установлено продавать ее мужчина не собирался – употреблял сам. Но избежать колонии за все сделанное он может не потому что такой умный, а из-за проблем со здоровьем.

- Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Материалы этого уголовного дела, как и результаты психолого-психиатрической экспертизы, отправлены на рассмотрение в суд для решения вопроса об отправки мужчины на принудительное лечение к психиатрам.