В 2021 году 72% утонувших в Татарстане людей купались в необорудованных для этого местах

В ближайшее время в регионе собираются открыть восемь новых пляжей. Фото: Павел КЛОКОВ

Как сообщил сегодня, 30 июня, на республиканском совещании глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин с начала 2021 года в регионе утонули 39 человек, когда как в прошлом году этот показатель был равен 35 погибшим.

По словам Хабибуллина, статистика показывает, что в 2021-ом 72% утонувших в Татарстане купались в необорудованных для этого местах.

Особенно часты случаи гибели людей на воде в связи с жарой. Из-за нее люди лезут в воду, несмотря на то, оборудовано место для купания или нет.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Рафис Хабибуллин предложил продолжить целенаправленную работу по созданию мест безопасного отдыха людей - благоустроенных пляжей.

Сейчас в Татарстане на учете состоят 43 таких места для купания. Из них к эксплуатации специалистами допущено 37. А в ближайшее время собираются открыть восемь новых пляжей в Агрызском, Арском, Елабужском и Алексеевском районах.

На что президент Татарстана Рустам Минниханов предложил приводить в порядок пляжи, используя программу благоустройства общественных пространств.

- Мы должны навести порядок. Не все же люди могут уезжать куда-то на отдых. Основная часть людей отдыхает на своих садовых участках, на природе, - сказал глава республики. - У нас достаточно мест у воды, много водных просторов. Это – зоны отдыха наших граждан. Есть водоемы, где надо благоустроить территории, чтобы обеспечить безопасность людей на водных объектах.