С начала 2021 года в Татарстане на пожарах погибли 103 человека

На территории республики зарегистрировано уже 3 538 пожаров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В республике ситуация с пожарами остается напряженной, об этом на совещании в региональном правительстве сообщил глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин.

По его данным, с начала 2021 года на территории республики зарегистрировано 3 538 пожаров, рост, по сравнению с таким же периодом 2020-го, составляет 18%. Более тревожная ситуация обстоит с количество погибших во время этих происшествий. Так, жертвами огненной стихии стали 103 человека – рост на 48%.