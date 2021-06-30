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Общество30 июня 2021 14:43

С начала 2021 года в Татарстане на пожарах погибли 103 человека

Рост по сравнению с прошлым годом составил 48%
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На территории республики зарегистрировано уже 3 538 пожаров.

На территории республики зарегистрировано уже 3 538 пожаров.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В республике ситуация с пожарами остается напряженной, об этом на совещании в региональном правительстве сообщил глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин.

По его данным, с начала 2021 года на территории республики зарегистрировано 3 538 пожаров, рост, по сравнению с таким же периодом 2020-го, составляет 18%. Более тревожная ситуация обстоит с количество погибших во время этих происшествий. Так, жертвами огненной стихии стали 103 человека – рост на 48%.