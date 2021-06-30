В Татарстане в ДТП погибли два водителя, которые не пристегнулись ремнями безопасности

От удара легковые автомобили сплющило до неузнаваемости. Фото: МВД по РТ

В ночь на 30 июня в Азнакаевском районе на дороге Альметьевск - Азнакаево произошла смертельная авария.

Там, водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительным данным, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения. Там он лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. От удара обе машины буквально сплющило.

В результате аварии на месте скончались водители автомобилей – они не были пристегнуты ремнями безопасности. Травмы получили и два пассажира ВАЗ-2112, их увезли в больницу.