В Татарстане завершился ремонт региональной дороги Альметьевск - Азнакаево

Ремонт проходил на участке дороги Альметьевск - Азнакаево от 20,9 до 22,9 километра. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Альметьевском районе Татарстана завершились ремонтные работы на дороге регионального значения Альметьевск - Азнакаево. Ремонт проходил на участке от 20,9 до 22,9 километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Дорога проходит по нормативам 3 техкатегории – двухполосная, с семиметровой проезжей частью. Трасса Альметьевск – Азнакаево связывает населенные пункты Елга Баш, Актюбинский и Мальбагуш.

- Во время ремонта уложили верхний слой покрытия из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11, восстановили и закрепили оси трассы, обработали стыки, укрепили обочины по метру с каждой стороны и нанесли дорожную разметку, – отметили в Миндортрансе региона.